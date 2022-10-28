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Олег Скрипка запрошує на концерт: заспіваємо разом легендарні хіти "Воплі Відоплясова"
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Нестримні "Танці", коли ми "Були на селі", драйвова "Музіка", незабутня "Весна" і ще багато хітів з репертуару легендарних "ВВ" на єдиному концерті у Львові. Відбудеться він 11 листопада у !FESTrepublic. Початок о 19:00. А далі – тур містами України!
Легенда української рок-музики, актор, співак, автор пісень, лідер найпопулярнішого у світі українського рок-гурту "Воплі Відоплясова", власник та організатор фестивалю "Країна Мрій", а також засновник Фестивалю сучасної української рок-музики Олег Скрипка відправляється в концертний тур містами України для підтримки патріотичного духу, адже його забагато точно не буває!
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Зібрані під час гастрольного туру кошти будуть передані на потреби ЗСУ!
«Коли кожну композицію хочеться підспівувати, неймовірна енергія надихає на звершення і розпирає гордість, бо це своє, українське! І ми можемо цим пишатися! Музика для тих хто знає, пам'ятає і розуміє! Лише один концерт, який не можна пропустити", – запрошують на унікальну подію організатори VINIL Concert agency.
Наші пісні – велика єднальна сила духу та наснаги. І там, де пісня – нема місця страху. Там, де немає страху, вирує любов! Тож шануймо наших героїв: живих, мертвих і ще ненароджених! Адже зараз лінія фронту проходить крізь серце кожного українця. Ми об’єднуємося радіти життю на користь ЗСУ. У прифронтовій атмосфері, бо лінія фронту проходить у душі й волі кожного із нас. Слава Україні!", – розповів про свої майбутні виступи Олег Скрипка.
Лише один концерт у Вашому місті:
- Луцьк (09.11 – РЦ "Промінь")
- Рівне (10.11 – МБК)
- Львів (11.11 – !FESTrepublic)
- Івано-Франківськ (12.11 – ККЗ "Арена центр")
- Тернопіль (13.11 – ПК "Березіль")
- Чернівці (14.11 – КМП ім.Івасюка)
- Мукачево (15.11 – МПКіМ)
- Ужгород (16.11 – Філармонія)
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