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Війна Українська музика

Олег Скрипка запрошує на концерт: заспіваємо разом легендарні хіти "Воплі Відоплясова"

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Олег Скрипка запрошує на концерт: заспіваємо разом легендарні хіти "Воплі Відоплясова" - фото 1

Нестримні "Танці", коли ми "Були на селі", драйвова "Музіка", незабутня "Весна" і ще багато хітів з репертуару легендарних "ВВ" на єдиному концерті у Львові. Відбудеться він 11 листопада у !FESTrepublic. Початок о 19:00. А далі – тур містами України!

Легенда української рок-музики, актор, співак, автор пісень, лідер найпопулярнішого у світі українського рок-гурту "Воплі Відоплясова", власник та організатор фестивалю "Країна Мрій", а також засновник Фестивалю сучасної української рок-музики Олег Скрипка відправляється в концертний тур містами України для підтримки патріотичного духу, адже його забагато точно не буває!

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Зібрані під час гастрольного туру кошти будуть передані на потреби ЗСУ!

«Коли кожну композицію хочеться підспівувати, неймовірна енергія надихає на звершення і розпирає гордість, бо це своє, українське! І ми можемо цим пишатися! Музика для тих хто знає, пам'ятає і розуміє! Лише один концерт, який не можна пропустити", – запрошують на унікальну подію організатори VINIL Concert agency.

Олег Скрипка запрошує на концерт: заспіваємо разом легендарні хіти 'Воплі Відоплясова' - фото 514977

Наші пісні – велика єднальна сила духу та наснаги. І там, де пісня – нема місця страху. Там, де немає страху, вирує любов! Тож шануймо наших героїв: живих, мертвих і ще ненароджених! Адже зараз лінія фронту проходить крізь серце кожного українця. Ми об’єднуємося радіти життю на користь ЗСУ. У прифронтовій атмосфері, бо лінія фронту проходить у душі й волі кожного із нас. Слава Україні!", – розповів про свої майбутні виступи Олег Скрипка.

Олег Скрипка запрошує на концерт: заспіваємо разом легендарні хіти 'Воплі Відоплясова' - фото 514978

Лише один концерт у Вашому місті:

  • Луцьк (09.11 – РЦ "Промінь")
  • Рівне (10.11 – МБК)
  • Львів (11.11 – !FESTrepublic)
  • Івано-Франківськ (12.11 – ККЗ "Арена центр")
  • Тернопіль (13.11 – ПК "Березіль")
  • Чернівці (14.11 – КМП ім.Івасюка)
  • Мукачево (15.11 – МПКіМ)
  • Ужгород (16.11 – Філармонія)

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