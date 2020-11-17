Пікап Ford F-150 можна оснастити ліжком за додаткову оплату

Компанія Ford у деталях розповіла про нові крісла, які опціонально пропонують для пікапів F-150 2021 модельного року у виконаннях King Ranch, Platinum і Limited. На них виробником оформлені п'ять патентів. Крісла розкладаються майже на 180 градусів, перетворюючись на "ліжко".

Таку особливість у нових Ford F-150 2021 модельного року оцінять ті, кому доводиться часто відпочивати у дорозі або в перервах між роботою.

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Сидіння Max Recline Seats коштують 340 доларів. У них немає додаткових сервоприводів, тільки простий механізм, завдяки якому крісла можна розкласти на 180 градусів, підняти подушку на 89 міліметри та зрушити вперед спинку для кращої підтримки шиї. Дизайн і процес трансформації сидінь захищені п'ятьма патентами, і як сподіваються у компанії, покупці високо оцінять їх ефективність.

Поява нової опції – заслуга команди інженерів, відповідальних за комфорт. Їх "польові дослідження", результатом яких ставали сотні відеоматеріалів і тисячі фотографій, які демонструють, як власники F-150 борються з "больовими точками" машини, і стали поштовхом до розробки нового обладнання. Причому спочатку були створені тестові зразки крісел з клею та пінопласту, і тільки після опрацювання дизайну "фордівці" сконструювали повністю робочий металевий прототип.



Такі крісла дозволять відпочивати водіям, які надто багато часу проводять в автомобілі Такі крісла дозволять відпочивати водіям, які надто багато часу проводять в автомобілі

Таким же чином у Ford F-150 з'явилися й інші "фішки". Наприклад, набір розеток Pro Power Onboard, який перетворює пікап на пересувний генератор потужністю до 7,2 кіловата, або дверцята вантажної платформи з лінійкою, тримачем для смартфона, підсклянником і скобами для фіксації вантажу.

Тим часом найдешевший Ford F-150 до якого можна замовити опцію Max Recline Seats коштує 57 525 доларів. А найдорожчий варіант – F-150 Limited – обійдеться вже у 71 920 доларів.

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