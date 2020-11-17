Компактний та стильний електромобіль Honda е став автомобілем року у Німеччині

Міський електричний хетчбек Honda е переміг у престижному конкурсі "Автомобіль року" в Німеччині. Вперше за всю історію проведення конкурсу головний приз отримало авто японського бренду.

Революційний електрокар поповнив колекцію нагород. Крім головного призу Honda е також завоювала перемогу в "екологічній" категорії конкурсу New Energy. Нагадаємо, що електромобіль був офіційно представлений рік тому на автошоу у Франкфурті. Він належить до категорії субкомпактних міських хетчбеків. Його довжина становить близько 3,9 метра, а в салоні передбачено 4 місця – для водія і трьох його супутників.

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При його створенні дизайнери черпали натхнення в образі першого покоління Honda Civic, який дебютував в 1972 році.

Honda e оснащується електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) або 113 кВт (154 к.с.), а його крутний момент досягає 315 Нм. Живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея енергомісткістю 35,5 кВтг, яка дозволяє подолати без зупинки дистанцію до 222 км зі швидкістю до 145 км/год.

Honda Civic 1972 року

Цікавою особливістю автомобіля є відсутність звичних дзеркал заднього виду, на зміну яким прийшли мініатюрні відеокамери. Крім того, це перший в світі серійний автомобіль, у якого всю довжину приладової панелі займають цифрові екрани. Два по краях використовуються для виведення "картинки" від камер заднього виду, для водія призначена цифрова шкала приладів, а здвоєний сенсорний екран по центру використовується для управління допоміжними функціями і мультимедійною системою.

Вартість автомобіля в Німеччині стартує з позначки 32 997 євро.

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