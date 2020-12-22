Пік страху: дивіться трейлер українського хорору

Трейлер українського хорору "Пік страху" (Let it Snow) українського режисера Станіслава Капралова опублікували на ютуб-каналі Вольга Україна.

Дебютну стрічку режисера створили у копродукції зі США та Іспанією.

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Фільм знятий англійською мовою з залученням акторів з різних країн світу, на чолі з виконавицею головної ролі – українською акторкою Іванною Cахно. Крім Сахно, у фільмі зіграли Алекс Хафнер, Тінатін Далакішвілі, Гіа Джапарідзе, Тамар Бзіава, Олена Турбал.

"Американська пара сноубордистів, любителів фрірайду, вирушають до засніжених гір мальовничої Грузії. Здається, що на них очікує лише краса, спокій та насолода. Але тихе місце насправді розриває на частини безликий вершник", – йдеться в описі до фільму. Фільм вийде у прокат 28 січня 2021 року. У червні стало відомо, що права на стрічку "Пік страху" придбав найбільший американський дистриб’ютор Lionsgate.

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