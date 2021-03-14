Підводний ананас: у США відтворили будинок легендарного Спанч Боба

Шанувальники культового мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани" зможуть пожити в знаменитому ананасовому будинку улюбленого персонажа. Студія Paramount і Vrbo об'єдналися і створили житло за серіалом.

Ананасовий будинок розташований на висоті близько 80 футів над рівнем моря в Сіл-Біч, Каліфорнія і відтворює оригінальну обстановку з мультсеріалу, включаючи знамените червоне сидіння Спанч Боба. Крім цього, у будинку будуть представлені знакові емблеми шоу. А ось кухня оформлена в стилі кнайпи "Красті Краб", в якій працює Губка Боб.

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"Сім'ї можуть бронювати будиночки, квартири, замки, будиночки на деревах і вагони на Vrbo, але це перший раз, коли на нашій платформі з'явився гігантський ананас", – пожартував віцепрезидент по глобальному маркетингу брендів в Vrbo Ліш Кеннеді.

Таким чином компанії вирішили відзначити дебют у США повнометражного анімаційного фільму "Губка Боб: Втеча Губки".

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