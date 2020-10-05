Автопілот Tesla навчився проїжджати перехрестя на зелене світло

Tesla не припиняє вдосконалювати автопілот у своїх електрокарах. Прийдешнє оновлення принесе нову функцію, про яку давно мріяли власники електромобілів компанії Ілона Маска.

Так, автопілот Tesla скоро зможе самостійно проїжджати перехрестя на зелене світло, навіть якщо попереду немає іншого транспортного засобу. При цьому інженери Tesla поки проявляють обережність. Оновлення дозволить електрокару рухатися самостійно через перехрестя, тільки якщо бортовий комп'ютер буде розуміти, що попереду немає ніяких перешкод.

І ще: Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто

У разі сумнівів автопілот буде питати у водія дозволу на проїзд перехрестя. Буде потрібно підтвердження для початку руху, якщо зелене світло включається, коли електрокар вже зупинився.

Якщо автопілот не бачить перешкод для руху, електрокар поїде вперед, сигналізуючи про це водієві за допомогою візуалізованої зеленої лінії на панелі приладів.

Читайте також: Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна