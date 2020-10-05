Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Автопілот Tesla навчився проїжджати перехрестя на зелене світло

  • 28
Автопілот Tesla навчився проїжджати перехрестя на зелене світло - фото 1

Tesla не припиняє вдосконалювати автопілот у своїх електрокарах. Прийдешнє оновлення принесе нову функцію, про яку давно мріяли власники електромобілів компанії Ілона Маска.

Так, автопілот Tesla скоро зможе самостійно проїжджати перехрестя на зелене світло, навіть якщо попереду немає іншого транспортного засобу. При цьому інженери Tesla поки проявляють обережність. Оновлення дозволить електрокару рухатися самостійно через перехрестя, тільки якщо бортовий комп'ютер буде розуміти, що попереду немає ніяких перешкод.

І ще: Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто

У разі сумнівів автопілот буде питати у водія дозволу на проїзд перехрестя. Буде потрібно підтвердження для початку руху, якщо зелене світло включається, коли електрокар вже зупинився.

Якщо автопілот не бачить перешкод для руху, електрокар поїде вперед, сигналізуючи про це водієві за допомогою візуалізованої зеленої лінії на панелі приладів.

Автопілот Tesla навчився проїжджати перехрестя на зелене світло - фото 428642

Читайте також: Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна

Джерело: electrek
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • 30 вересня, 14:53
  • 1122
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 328
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2557837
Загрузка...
Новини