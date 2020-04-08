Підвищує потенцію: медики розповіли, чому чоловікам треба мочитися сидячи

Переважна більшість чоловіків ходить в туалет "по-маленькому" стоячи, адже мочитися сидячи багатьом здається абсолютно "немужнім". Однак, медики наводять кілька аргументів, чому саме ця поза зручніша та допоможе представникам сильної статі зберегти чоловіче здоров'я.

Аргумент 1: точне попадання в ціль

Підіймати й опускати сидіння унітазу більше не буде потрібно. Втім, як і витирати плями, вислуховувати коментарі домочадців з цього приводу. Мочитися сидячи набагато гігієнічніше, тому що бактерії починають розмножуватися навколо, причому не тільки на обідку. Випадкова крапля, що потрапила на підлогу чи іншу поверхню, стає причиною розмноження мікробів по всьому туалету.

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Існує поняття "кут атаки струменя". Чим гостріший кут, тим менше бризок.

Аргумент 2: профілактика простатиту

У 2014 році було проведено дослідження, яке встановило, як пов'язані характеристики сечовипускання, поз і здоров'я. Досліджувалися "уродинамічні параметри": максимальна швидкість струменя сечі, час і обсяг рідини, яка залишається всередині міхура після походу в туалет. З'ясувалося, що різниці в позі практично немає для здорового чоловіка. Проте чоловіки з простатитом, хворобами сечовивідних шляхів повинен пісяти сидячи, щоб створити сприятливу уродинамічну обстановку. Особливо це важливо для чоловіків похилого віку.

Аргумент 3: більше виходить рідини

Мочитися сидячи корисніше, оскільки дозволить повністю спорожнити сечовий міхур. Вчені з'ясували, що в середньому виходить на 25 мл сечі більше, ніж стоячи. Якщо не звільняти міхур повністю, то ризик погіршення ситуації набагато вищий. У положенні стоячи напружуються м'язи тазового дна, передньої поверхні стегна, сідниць, що впливає на силу скорочення сечового міхура.

Аргумент 4: сексуальна активність

Пісяти стоячи здається мужнім вчинком, цьому вчать з дитинства. Але часто не повністю спорожнілий міхур стає причиною простатиту. А якщо мочитися сидячи, то це стане відмінною профілактикою простатиту і проблем в ліжку.

Аргумент 5: ніякого болю

Можна сісти і розслабитися. Це призведе до розслаблення м'язів спини, стегон, сідниць, які зазвичай напружуються навстоячки. Звідси – ніякого болю у цих м'язах.

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