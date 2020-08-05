Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс

YouTube Music повністю замінить Google Play Music до грудня 2020 року. До цього часу у користувачів буде можливість перенести свої музичні колекції на нову платформу.

З вересня 2020 року у Новій Зеландії і Південній Африці і з жовтня на всіх інших світових ринках користувачі більше не зможуть використовувати додаток Google Play Music. До грудня Google збереже плейлисти, покупки, завантаження і лайки, а пізніше бібліотеки будуть недоступні. Починаючи з кінця серпня користувачі більше не зможуть купувати і попередньо замовляти музику або завантажувати та викачувати її з Google Play Music через Music Manager.

І ще: У Chrome з'явилося розширення, яке показує, чому користувач бачить конкретну рекламу

Для перенесення бібліотеки потрібно використовувати інструмент перенесення або Google Takeout. Компанія скасує підписку тих користувачів, які вирішать не переходити на YouTube Music, і попередить про це заздалегідь.

Google повідомила про заміну сервісу Play Music на YouTube Music в травні 2020 року. YouTube Music можна користуватися безкоштовно з рекламою або оформити платну підписку. Підписники платної версії Google Play Music автоматично отримають продовження своєї підписки на YouTube Music Premium.

Читайте також: У Картах Google з'явилась нова соціальна мережа