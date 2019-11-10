Підтримають вітчизняне: китайці планують конкурувати з Rolls-Royce

Компанія Hongqi має намір пересадити заможних покупців з британських автомобілів на китайські за допомогою ексдизайнера Rolls-Royce.

Престижна китайська марка Hongqi ("Червоний прапор") входить в один з найбільших автомобільних холдингів FAW і знаменита в основному лише розкішними урядовими лімузинами, які неможливо купити приватній особі.

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Тепер керівництво FAW вирішило трохи змінити курс і зробити з Hongqi більш-менш масову преміальну марку, доступну кожній досить забезпеченій людині, яка обирає сьогодні Rolls-Royce для ролі автомобіля на кожен день. Китайці вважають, що накопичили достатньо досвіду в будівництві лімузинів для перших осіб КНР, щоб на рівних конкурувати з автомобілями навіть настільки іменитого британського люксового бренду.

Hongqi планує конкурувати з британською компанією

Як повідомляє Autocar, допомогти реалізувати ці амбітні плани китайцям повинен колишній головний дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор, який пішов працювати на FAW у минулому році. Більш того, після підкорення домашнього ринку в Hongqi збираються завоювати серця любителів "важкого люкса" в усьому світі і зробити марку глобальною.

Створювати "китайські Rolls-Royce" Тейлор буде в новому центрі дизайну концерну FAW в Мюнхені. До Rolls-Royce британець довгий час працював на Jaguar. Розмірковуючи про нове місце роботи, він пообіцяв, що автомобілі марки Hongqi не стануть клонами Rolls-Royce, а отримають "яскраво виражену індивідуальність".

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