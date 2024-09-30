Підтримала Україну: реперка Doja Cat виступила на фестивалі у сукні FROLOV

У суботу, 28 вересня, американська співачка та авторка пісень Doja Cat виступила на фестивалі Global Citizen у Нью-Йорку в корсетній сукні-феєрверку від українського бренду FROLOV.

Фото виконавиці у вбранні з'явилося на сторінці бренду в Instagram.

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Сукня, створена спеціально для фестивалю, була виконана в кольорах прапора Південної Африки. Вбрання було оздоблене ручною вишивкою кристалами та бісером білого, зеленого, жовтого, червоного, синього та чорного кольорів.

Doja Cat

Під час свого виступу Doja Cat звернула увагу на важливі події, що відбуваються у світі, й також згадала та підтримала Україну.

Зараз страждають мільйони чоловіків, жінок і дітей у Газі, Україні, Судані, Конго та по всьому світу. У такі часи важливо пам’ятати, що разом ми маємо силу приносити зміни, любов, світло і надію тим, хто цього найбільше потребує, – сказала Doja, закликавши не припиняти допомагати тим, хто зараз переживає найскладніші часи.

Це вже не перша співпраця Doja Cat і FROLOV. Раніше, у грудні 2020 року, вона вже виступала у корсетній сукні бренду, а також обирала аксесуари FROLOV – рукавички для обкладинки глянцю та bra bag під час вечірки у 2023 році.

Doja Cat

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