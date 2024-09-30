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Підтримала Україну: реперка Doja Cat виступила на фестивалі у сукні FROLOV

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Doja Cat / instagram

У суботу, 28 вересня, американська співачка та авторка пісень Doja Cat виступила на фестивалі Global Citizen у Нью-Йорку в корсетній сукні-феєрверку від українського бренду FROLOV.

Фото виконавиці у вбранні з'явилося на сторінці бренду в Instagram.

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Сукня, створена спеціально для фестивалю, була виконана в кольорах прапора Південної Африки. Вбрання було оздоблене ручною вишивкою кристалами та бісером білого, зеленого, жовтого, червоного, синього та чорного кольорів.

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Doja Cat

Під час свого виступу Doja Cat звернула увагу на важливі події, що відбуваються у світі, й також згадала та підтримала Україну.

Зараз страждають мільйони чоловіків, жінок і дітей у Газі, Україні, Судані, Конго та по всьому світу. У такі часи важливо пам’ятати, що разом ми маємо силу приносити зміни, любов, світло і надію тим, хто цього найбільше потребує, – сказала Doja, закликавши не припиняти допомагати тим, хто зараз переживає найскладніші часи.

Це вже не перша співпраця Doja Cat і FROLOV. Раніше, у грудні 2020 року, вона вже виступала у корсетній сукні бренду, а також обирала аксесуари FROLOV – рукавички для обкладинки глянцю та bra bag під час вечірки у 2023 році.

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Doja Cat

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Джерело: Doja Cat
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