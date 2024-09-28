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Франківська співачка FIЇNKA презентувала нову пісню "Курва"

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FIЇNKA - фото 1
FIЇNKA / Пресслужба

Виконавиця з Івано-Франківська Ірина Вихованець, відома як FIЇNKA, нещодавно презентувала слухачам свою нову композицію під назвою "Курва".

Прем’єра пісні відбулася на YouTube-каналі FIЇNKA. В описі до відео вона розповіла, що поштовхом до створення нової пісні стали численні коментарі в соціальних мережах.

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Нова пісня FIЇNKA базується на гуцульських традиціях, зокрема на жанрі сороміцьких співанок, які є важливою частиною культурної спадщини регіону.

В основі моїх пісень гуцульські мотиви, мелодії часом співанки. Але жодного разу я не використала сороміцьку співанку. Сороміцьке – цілий пласт культури у гуцулів. Це суміш надзвичайно гострої іронії та філософії, яка є тілько на Гуцульщині. Найпорєдніша ґаздині має свою улюблену сороміцьку співанку. Мої улюблені "про курвів", – пояснює артистка.

Співачка підкреслює, що нова пісня розрахована на аудиторію, яка цінує сарказм та іронію.

Цей трек для тих хто дружить з сарказмом, а хто ні, то знов напишут, шо я курва. Коментуйте на здоровля, я цим тільки надихаюсь, – додає Ірина Вихованець.

FIЇNKA відома своїм унікальним підходом до створення музики, яка поєднує традиційні гуцульські елементи з сучасними музичними тенденціями. Нова пісня "Курва" продовжує цю лінію, додаючи до неї елементи стилю gospel. До слова, gospel – вид музики, що походить від сольних одноголосних духовних гімнів на сюжети з Євангелія.

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Джерело: FIЇNKA
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