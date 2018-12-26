ТОП-10 курйозів року, які неабияк розсмішили мережу

У 2018 році сталося чимало кумедних ситуацій з публічними людьми й не тільки, які розвеселили світ. Радіо МАКСИМУМ підібрало найцікавіші курйозні моменти року, що минає.

Не та фіалка розцвіла: помилка у кліпі гурту KAZKA

Кліп молодого українського гурту KAZKA на пісню "Плакала" несподівано отримав шалену популярність. Однак фахівці Національного науково-природничого музею НАН України помітили у відео цікаву помилку.

Вони відзначили, що найбільше науковців зацікавила квітка, яка фігурувала у відеоролику. Фахівці стверджують, що уважно переглянули відео і дійшли до висновку, що у дівчат у руках зовсім інша квітка, а не та, про яку йдеться у пісні.

Помилка у кліпі "Плакала"

Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трошки не та фіалка. Зіркою кліпу стала Сенполія, вона ж узамбарска фіалка, яка навіть не належить до сімейства фіалкових. Вона представляє сімейство Геснерієві, види яких не ростуть у дикій природі України, – написали вчені.

Синя рука у центрі Києва

Незвична скульптура синьої руки з'явилася у столиці України на місці знесеного під час Революції гідності пам'ятника Леніну. Автором незвичного арт-об'єкта є румунський скульптор Богдан Раці. За словами автора, рука символізує готовність до рукостискання. А от користувачі мережі почали фантазувати на тему інших призначень цього арт-об'єкта. У підсумку в інтернеті з'явилося безліч курйозних мемів із синьою рукою і Леніним, персонажами з Гри престолів, фільму Аватар та іншими:

Синя рука у Києві

Синя рука у Києві

Синя рука у Києві

Синя рука у Києві

Синя рука у Києві

Синя рука у Києві

Синя рука у Києві

Порошенко відкрив дорожній знак

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки у Запорізьку область відкрив рух на трасі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь після ремонту однієї з її ділянок протяжністю 23,74 кілометра.

У соцмережах викликало подив те, що глава держави замість перерізання стрічки (як це традиційно буває) зняв зі знака "Н-08" синє накриття.

Петр Порошенко открыл дорожный знак. Это как Колумб Америку, только дорожный знак. pic.twitter.com/NkCnhAcg50 — Le Go (@i_am_le_go) 23 червня 2018 р.

Невимовна радість і гордість оповивають душу, на очі навертаються сльози щастя! Відремонтовано аж м айже 24 кілометри дороги на трасі Дніпро - Запоріжжя.



Це небачена перемога, якою повинен пишатися кожен... https://t.co/1wA6nCxRXO — Rostyslav Demchuk (@EUROATLANTICUS) 22 червня 2018 р.

Куди тікає брова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо?

У соцмережах влітку цього року розгорілися справжні баталії. Приводом для суперечок стали незвичайного виду брови канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на відео його прес-конференції. Користувачам здалося, що одна з брів прем'єр-міністра Канади просто сповзає.

На відео з прес-конференції прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо дійсно складається враження, що брова трохи зрушила зі свого місця. Багато користувачів тут же підхопили цю ідею і стали активно жартувати над Трюдо.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 червня 2018 р.

Волосся чи локшина? Нова зачіска Неймара

Одним з найбільш обговорюваним навколофутбольним моментом у 2018 році стала нова зачіска лідера бразильців Неймара, яка багатьом користувачам мережі нагадала локшину.

Форвард збірної Бразилії Неймар з'явився у новому образі перед матчем чемпіонату світу-2018 проти Швейцарії, в якому не зміг відзначитися результативними діями, а його команда упустила перемогу з рахунком 1:1.

Ось найкращі меми на новий імідж нападника Бразилії:

Аквамер та зливи у Києві

Цьогоріч влітку Київ суттєво підтопило через потужні зливи. Вода залила дороги на Подолі, Лук'янівці, Дорогожичах, Шулявці та інших районах. Центр столиці перетворився на суцільну пробку, а користувачі мережі не скупилися на "схвальні" коментарі, смішні меми та фотожаби:

Потоп у Києві

Потоп у Києві

Потоп у Києві

Славко Бобуленский – "ідеальний" кандидат у президенти України

Ведучий програми "Ч/Б шоу" Богдан Буткевич представив, яким може бути ідеальний кандидат на вибори президента України. Він схрестив в одній людині співака Іво Бобула, лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука і коміка Володимира Зеленського. Результат своєї роботи він опублікував у Facebook.

"Що буде, якщо об'єднати Іво Бобула, Славка Вакарчука і Володимира Зеленського? Буде ідеальний український кандидат в президенти – Слава Бобуленскій!" – написав він.

Семирічний хлопчик зламав iOS 12

У 2018 році вийшло довгоочікуване оновлення на операційну систему iOS з безліччю нових можливостей. Так, семирічна дитина виявила уразливість у iOS 12 і скористалася нею заради того, щоб пограти в ігри. Батько хлопчика зазначив, що дитина обійшла обмеження функції Екранний час.

Ця функція дозволяє, зокрема, батькам контролювати, скільки дитина грає в ігри. Виявилося, що коли час закінчувався, хлопчик видаляв цю програму, після чого встановлював повторно і продовжував грати без обмежень. Запідозривши щось, батько попросив хлопчика розкрити секрет.

iOS 12

Роналду потролив журналіста у прямому ефірі

Перед тренуванням футболіст Кріштіану Роналду помітив знімальну групу клубного телеканалу "Ювентуса", зупинився за спиною журналіста та почав імітувати його поведінку перед камерою. Репортер португальського футболіста не помітив та продовжив працювати.

Дональд Трамп vs парасоля

Президент США Дональд Трамп не зміг впоратися з власною парасолькою. Як видно на кадрах, піднявшись по трапу президентського літака, Трамп спробував зайти в салон з відкритою парасолькою – це йому не вдалося. Американський лідер вирішив викинути парасольку і сховатися всередині борту літака.

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