На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-10 курйозів року, які неабияк розсмішили мережу
-
- 112
У 2018 році сталося чимало кумедних ситуацій з публічними людьми й не тільки, які розвеселили світ. Радіо МАКСИМУМ підібрало найцікавіші курйозні моменти року, що минає.
Не та фіалка розцвіла: помилка у кліпі гурту KAZKA
Кліп молодого українського гурту KAZKA на пісню "Плакала" несподівано отримав шалену популярність. Однак фахівці Національного науково-природничого музею НАН України помітили у відео цікаву помилку.
Вони відзначили, що найбільше науковців зацікавила квітка, яка фігурувала у відеоролику. Фахівці стверджують, що уважно переглянули відео і дійшли до висновку, що у дівчат у руках зовсім інша квітка, а не та, про яку йдеться у пісні.
Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трошки не та фіалка. Зіркою кліпу стала Сенполія, вона ж узамбарска фіалка, яка навіть не належить до сімейства фіалкових. Вона представляє сімейство Геснерієві, види яких не ростуть у дикій природі України, – написали вчені.
Синя рука у центрі Києва
Незвична скульптура синьої руки з'явилася у столиці України на місці знесеного під час Революції гідності пам'ятника Леніну. Автором незвичного арт-об'єкта є румунський скульптор Богдан Раці. За словами автора, рука символізує готовність до рукостискання. А от користувачі мережі почали фантазувати на тему інших призначень цього арт-об'єкта. У підсумку в інтернеті з'явилося безліч курйозних мемів із синьою рукою і Леніним, персонажами з Гри престолів, фільму Аватар та іншими:
Порошенко відкрив дорожній знак
Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки у Запорізьку область відкрив рух на трасі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь після ремонту однієї з її ділянок протяжністю 23,74 кілометра.
У соцмережах викликало подив те, що глава держави замість перерізання стрічки (як це традиційно буває) зняв зі знака "Н-08" синє накриття.
Куди тікає брова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо?
У соцмережах влітку цього року розгорілися справжні баталії. Приводом для суперечок стали незвичайного виду брови канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на відео його прес-конференції. Користувачам здалося, що одна з брів прем'єр-міністра Канади просто сповзає.
На відео з прес-конференції прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо дійсно складається враження, що брова трохи зрушила зі свого місця. Багато користувачів тут же підхопили цю ідею і стали активно жартувати над Трюдо.
Волосся чи локшина? Нова зачіска Неймара
Одним з найбільш обговорюваним навколофутбольним моментом у 2018 році стала нова зачіска лідера бразильців Неймара, яка багатьом користувачам мережі нагадала локшину.
Форвард збірної Бразилії Неймар з'явився у новому образі перед матчем чемпіонату світу-2018 проти Швейцарії, в якому не зміг відзначитися результативними діями, а його команда упустила перемогу з рахунком 1:1.
Ось найкращі меми на новий імідж нападника Бразилії:
Аквамер та зливи у Києві
Цьогоріч влітку Київ суттєво підтопило через потужні зливи. Вода залила дороги на Подолі, Лук'янівці, Дорогожичах, Шулявці та інших районах. Центр столиці перетворився на суцільну пробку, а користувачі мережі не скупилися на "схвальні" коментарі, смішні меми та фотожаби:
Славко Бобуленский – "ідеальний" кандидат у президенти України
Ведучий програми "Ч/Б шоу" Богдан Буткевич представив, яким може бути ідеальний кандидат на вибори президента України. Він схрестив в одній людині співака Іво Бобула, лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука і коміка Володимира Зеленського. Результат своєї роботи він опублікував у Facebook.
"Що буде, якщо об'єднати Іво Бобула, Славка Вакарчука і Володимира Зеленського? Буде ідеальний український кандидат в президенти – Слава Бобуленскій!" – написав він.
Семирічний хлопчик зламав iOS 12
У 2018 році вийшло довгоочікуване оновлення на операційну систему iOS з безліччю нових можливостей. Так, семирічна дитина виявила уразливість у iOS 12 і скористалася нею заради того, щоб пограти в ігри. Батько хлопчика зазначив, що дитина обійшла обмеження функції Екранний час.
Ця функція дозволяє, зокрема, батькам контролювати, скільки дитина грає в ігри. Виявилося, що коли час закінчувався, хлопчик видаляв цю програму, після чого встановлював повторно і продовжував грати без обмежень. Запідозривши щось, батько попросив хлопчика розкрити секрет.
Роналду потролив журналіста у прямому ефірі
Перед тренуванням футболіст Кріштіану Роналду помітив знімальну групу клубного телеканалу "Ювентуса", зупинився за спиною журналіста та почав імітувати його поведінку перед камерою. Репортер португальського футболіста не помітив та продовжив працювати.
Дональд Трамп vs парасоля
Президент США Дональд Трамп не зміг впоратися з власною парасолькою. Як видно на кадрах, піднявшись по трапу президентського літака, Трамп спробував зайти в салон з відкритою парасолькою – це йому не вдалося. Американський лідер вирішив викинути парасольку і сховатися всередині борту літака.
Читайте також: Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 20 комедій про Різдво
-
16:23Скільки мандаринів можна з'їсти за день
-
16:15ТОП-10 курйозів року, які неабияк розсмішили мережу
-
15:55Футболіст Шахтаря хоче стати українцем і грати за збірну
-
15:39Юна українська тенісистка вразила мережу пікантним знімком
-
15:20З яких келихів треба пити шампанське
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
15:10Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти
-
14:52Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію
-
14:43На фото і на відео: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
14:10Різдво у розпалі: Емілі Ратажковскі показала свою родину
-
13:50Карпати засипало снігом: його вже більш ніж метр
-
13:45Фотограф створив міні-будиночок Санта-Клауса
-
13:22Ірина Шейк повністю оголилася для фотосету
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:15Ми: трейлер нового фільму жахів від творця Пастки
-
12:53Дженніфер Лопес показала сімейне Різдво
-
12:42Тіну Кароль підловили в аеропорту без макіяжу
-
12:29Сніг та хуртовини: погода 27 грудня в Україні
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
11:50Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Різдво: заціни, чий образ кращий
-
11:37Чи може боліти голова через дощ і магнітні бурі: пояснення медиків
-
11:18Зірка "Дуже дивних справ" з'явилась у новій рекламі Calvin Klein
-
10:55Alyosha переспівала колядку Пречистая Діва: слухайте і насолоджуйтеся
-
10:33Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото
-
16:15ТОП-10 курйозів року, які неабияк розсмішили мережу
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою