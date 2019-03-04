Підступний купідон: сильне кохання небезпечне для здоров'я

Сильна прихильність після втрати коханого може привести до захворювань серця. Дізнайтеся, чим це загрожує.

Американські вчені провели ряд досліджень і з'ясували, що сильна любов небезпечна для організму і здоров'я. Виявилося, що сильна прихильність до людини після її втрати може викликати серцеві хвороби.

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У дослідженні брало участь 70 осіб. Вік піддослідних становив від 51 до 80 років. Учасників розділили на два табори: один вважався контрольним, а в другу групу входили люди, які овдовіли.

Переживання після втрати коханої людини

Після проведення всіх аналізів з'ясувалося, що овдовілі люди набагато частіше схильні до серцево-судинних захворювань. Також стало відомо, що люди, які втратили коханих, на 41% більше схильні до ризику померти від серцевої недостатності. Фахівці дійшли висновку, що у людей, які втратили кохану людину, до якої відчували сильні почуття, зменшується варіативність серцевого ритму. Це може стати причиною серцевої недостатності.

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