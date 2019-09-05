Австралійський інженер порибалив, літаючи на дроні: відео

Інженер з Австралії Сем Формен вирішив порибалити, літаючи на дроні. Чоловіка разом зі стільцем причепили до великого безпілотника, який завис над водоймою. Відео незвичайного дозвілля з'явилося на сторінці магазину дронів UAV Me у Facebook.

Сем Формен разом з колегами з магазину безпілотників створив потужний дрон, який здатний підняти людину. Щоб це довести, чоловік злітав на ньому на риболовлю.

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На кадрах видно, як до мультикоптера причепили Формена разом зі стільцем. Літальний апарат, керований друзями австралійця утримував рибалку з вудкою на стільці в декількох метрах над водою. У ролику показано, що чоловік навіть зловив рибу.

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