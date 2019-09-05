Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Австралійський інженер порибалив, літаючи на дроні: відео

  • 12
Чоловік порибалив на дроні - фото 1
Чоловік порибалив на дроні

Інженер з Австралії Сем Формен вирішив порибалити, літаючи на дроні. Чоловіка разом зі стільцем причепили до великого безпілотника, який завис над водоймою. Відео незвичайного дозвілля з'явилося на сторінці магазину дронів UAV Me у Facebook.

Сем Формен разом з колегами з магазину безпілотників створив потужний дрон, який здатний підняти людину. Щоб це довести, чоловік злітав на ньому на риболовлю.

І ще: В іспанських кафе змушують платити за порятунок від спеки

На кадрах видно, як до мультикоптера причепили Формена разом зі стільцем. Літальний апарат, керований друзями австралійця утримував рибалку з вудкою на стільці в декількох метрах над водою. У ролику показано, що чоловік навіть зловив рибу.

Читайте також: Жінка взяла в літак поні, тому що ніхто цього не забороняв: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 741
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • 02 вересня, 17:21
  • 1141
Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки
  • 31 серпня, 12:15
  • 291
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл