Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Підстерегли, а потім напали: у Харкові чоловік зняв кумедне відео з котячим спецназом

  • 46
Кошенята буквально посипалися на чоловіка - фото 1
Кошенята буквально посипалися на чоловіка

Цей чоловік став зіркою мережі завдяки маленьким пухнастикам. Щойно він відчинив двері, ціла "хмара" з кошенят навалилася на нього, зустрічаючи радісним криком.

Називайте це як хочете, але сам ролик дуже і дуже кумедний. На ньому можна розгледіти, як маленькі пухнасті згорточки буквально зносять усе на своєму шляху. Дивіться кумедне відео на Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас

Кумедним роликом поділився чоловік з Харкова. Він повільно відчинив двері кімнати, і з них буквально градом "посипалися" кошенята.

"Ранок починається не з кави... Привіт, усім найбільш голодуючим. Дощ з котанів", – каже він на початку ролика.

Підозрюємо, малі крикуни добряче зголодніли. Тож поява двоногого у дверях стала справжнім святом для них. Нам же цей ролик вкотре нагадав, що тримати вдома надто багато пухнастиків – мило, але дуже непросто водночас.

Користувачі мережі були вражені пухнастим спецназом, залишивши безліч коментарів:

  • "Я б назвала те кошеня, яке летіло, Суперменом";
  • "Кошенята буквально стояли одне на одному, намагаючись дістатися до ручки дверей, коли він відчинив їх";
  • "Спробуйте порахувати кошенят, які проходять крізь двері".

Читайте також: Блогерка "поламала" кота невидимим кормом (відео)

пропозиції партнерів
Новини