Підстерегли, а потім напали: у Харкові чоловік зняв кумедне відео з котячим спецназом

Цей чоловік став зіркою мережі завдяки маленьким пухнастикам. Щойно він відчинив двері, ціла "хмара" з кошенят навалилася на нього, зустрічаючи радісним криком.

Називайте це як хочете, але сам ролик дуже і дуже кумедний. На ньому можна розгледіти, як маленькі пухнасті згорточки буквально зносять усе на своєму шляху. Дивіться кумедне відео на Радіо MAXIMUM!

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Кумедним роликом поділився чоловік з Харкова. Він повільно відчинив двері кімнати, і з них буквально градом "посипалися" кошенята.

"Ранок починається не з кави... Привіт, усім найбільш голодуючим. Дощ з котанів", – каже він на початку ролика.

Підозрюємо, малі крикуни добряче зголодніли. Тож поява двоногого у дверях стала справжнім святом для них. Нам же цей ролик вкотре нагадав, що тримати вдома надто багато пухнастиків – мило, але дуже непросто водночас.

Користувачі мережі були вражені пухнастим спецназом, залишивши безліч коментарів:

"Я б назвала те кошеня, яке летіло, Суперменом";

"Кошенята буквально стояли одне на одному, намагаючись дістатися до ручки дверей, коли він відчинив їх";

"Спробуйте порахувати кошенят, які проходять крізь двері".

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