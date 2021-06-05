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Блогерка "поламала" кота невидимим кормом (відео)
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Хто сказав, що жартувати можна тільки над людьми? Тренд із пранками з домашніми улюбленцями набирає обертів, і тепер від вільного часу господарів страждають коти. І цей пухнастик тепер знає, що довіряти їжі не можна.
Весела блогерка веде профіль з ніком Iiamstormm, який присвячено її коту на прізвисько Шторм. Тут можна побачити будні пухнастика, цікаві факти про тварин та різноманітні тренди, передає Радіо MAXIMUM. Але найбільше уваги отримав ролик, на якому дівчина вирішила оновити пранк з кормом.
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В мережі набирають популярності відео, де власники собак вдають, що дають собакам корм, але насправді в руках пусто. більшість чотирилапих реагують доволі агресивно, не розуміючи, що ж відбувається. Тому і власниця Шторму показала, якою ж буде реакція її улюбленця. І це варто зацінити!
"Здається, за таке я потраплю у пекло", – відзначила блогерка під роликом, на якому бере пакетик з кормом і вдає, що дістає звідти по одній подушечці. Дівчині було складно стримати сміх, адже лише на восьмому смаколику Шторм зрозумів, що тут щось не так:
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