Підкорення дивану: смішне відео про маля і бульдога підірвало мережу

У мережі поширюється мегасмішне відео про те, як зовсім крихітна дівчинка в памперсі і її друг-бульдог намагаються підкорити диван.

На кадрах видно, як маленька дівчинка в рожевому намагається залізти на диван, поруч стоїть її чотириногий друг і проробляє те ж саме.

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Песик буквально намагається навчити малу, як це треба правильно робити. Однак спроби підкорити таку "вершину", як диван, виявляться безуспішними: в обох "альпіністів" занадто короткі ніжки. Після того, як відео потрапило в мережу його стали активно лайкати і засипати захопленими коментарями.

Користувачі писали, що це найкраще, що вони бачили за останній час, малятко просто чарівне, а серйозний бульдожик – сама чарівність. За короткий час відео набрало більше 4 мільйонів переглядів!

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