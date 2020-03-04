Підключені: трейлер нового мультику від творців Гравіті Фолз

У мережі з'явився трейлер нового мультфільму "Підключені" (CONNECTED) від творців "Гравіті Фолз" та "Людини-павука: Навколо всесвіту". Свіжа комедія про силу сучасних технологій та родинні цінності точно сподобається не лише дітям!

Студія Sony Pictures потішила шанувальників анімаційного кіно трейлером до фільму "Підключені" (CONNECTED), дата виходу якого запланована на 22 жовтня.

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Новинка від творців Гравіті Фолз, Розачарування та Людини-павука: Навколо всесвіту розповідає про звичайну родину Мітчелів, яка через стрімкий розвиток технологій відчутно віддалилась. Поки донька Кеті мріє про день, коли нарешті поїде у коледж та попрощається з домівкою, її татусь намагається зрозуміти, коли ж вона встигла вирости. Тому глава сімейства вирішує влаштувати поїздку всім складом до коледжу, щоб налагодити стосунки. Але раптом трапляється технологічний апокаліпсис і повстання гаджетів не змушує на себе довго чекати. Чи існує світ без Wi-Fi - дивіться у кінотеатрах вже восени.

Підключені, дивитись трейлер мультфільму українською онлайн:

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