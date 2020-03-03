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Кавери: вийшов трейлер фільму з зіркою 50 відтінків сірого

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / flipboard

Опублікований трейлер музичної драми "Кавери", головну роль в якій зіграла дочка Дайани Росс – Трейсі Елліс Росс. Дивіться ролик!

У Трейсі Елліс Росс роль суперзірки Грейс Девіс, яка має творчі розбіжності зі своїм менеджером (Айс Кьюб). Менеджер жадає їхати співати у Вегасі, тоді як Грейс наполягає на необхідності випустити новий альбом. У чому її підтримує амбітна помічниця (Дакота Джонсон), яка мріє стати продюсером.

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В інших ролях: Бен Льюїс (Форс-мажори), Келвін Харрісон (12 років рабства), Зої Чао (Спадкоємці), Едді Іззард (серія про друзів Оушена), Білл Пуллман (Шосе в нікуди). Режисер картини канадка Ніша Ганатра (Дівчата, Людина майбутнього, Містер Робот), сценарист – дебютантка Флора Грісоні.

Прем'єра фільму 25 червня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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