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8 березня Серіал Школа

Підкинь кросівки: мережу підкорює новий флешмоб

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Флешмоб: підкинь кросівки - фото 1
Флешмоб: підкинь кросівки

Хліб завжди падає маслом донизу, а як падають кросівки? Це вирішили дізнатися учасники нового флешмобу в мережі. Дізнайся і ти.

Користувачі соціальної мережі Твіттер запустили новий флешмоб. Вони перевіряють, чи правда, що кросівки завжди падають на підошву. Видається, що теорія дійсно підтверджується.

І ще: Сир в обличчя: в мережі набирає популярність кумедний челендж з дітьми

Флешмоб Throw Your Vans Challenge полягає у тому, щоб користувачі підкидували спортивне взуття і дивилися, чи воно правильно приземлиться. Щоправда, цей челендж стосується лише конкретних кросівок скейтерської фірми Vans. Це взуття підкидували і з даху, і парою, і поодинці, і ще багатьма креативними способами.

Дехто переконаний, що в цьому немає магії, адже кросівки так і створюють, щоб вони були збалансованими.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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