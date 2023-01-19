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Підгузки, коробка-колиска чи гроші – що входить у "пакунок малюка" 2023

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Підгузки, коробка-колиска чи гроші – що входить у "пакунок малюка" 2023 - фото 1

За даними Мінсоцполітики, до переліку товарів в "пакунку малюка", який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною.

Протягом 30 днів від народження дитини батьки можуть отримати допомогу "пакунок малюка" у натуральній чи грошовій формі.

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Якщо батьки дитини обрали замість пакунка фінансову допомогу, вони можуть отримати її у розмірі 5 тисяч гривень (така вартість речей в "пакунку малюка").

Гроші після оформлення повинні надійти на спеціальну картку ПриватБанку. Розраховуватися якою можна тільки у тих магазинах, які стали учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари онлайн в інтернет-магазині "Мамалюк".

Підгузки, коробка-колискачи гроші – що входить у 'пакунок малюка' 2023 - фото 518563

Для тих, хто бажає отримати "пакунок малюка", подаємо список речей, з якими майбутні батьки можуть ознайомитися заздалегідь:

  • Підгузки одноразові для новонароджених
  • Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (РН 7), без запаху
  • Ситцева, фланелева, муслінова та багаторазова водостійка пелюшки
  • Шапочки (від 0 до 6 місяців)
  • Шкарпетки
  • Термометр для води та тіла, без вмісту ртуті
  • Ножиці дитячі
  • Тепла ковдра, плед-ковдра та підковдра
  • Розвивальні іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок без дрібних деталей
  • Крем із вмістом ланоліну та рідке дитяче мило-шампунь з дозатором
  • Коробка-колиска із міцного картону

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