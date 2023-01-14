Ось скільки українців розмовляють рідною мовою у побуті

З 2017 року статистика тих, хто розмовляє українською, зросла на 7%. А частка російськомовних впала на 11%.

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 41% українців розмовляють українською мовою у повсякденному житті.

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З 4 по 27 грудня 2022 року Володимир Кулик, доктор політичних наук, опитував 2005 респондентів шляхом телефонних інтерв'ю. Таке опитування автор проводить вже п'ятий раз. Загалом, питає про мову, ідентичність, щоб мати можливість аналізувати зміни крізь роки. Окрім звичних питань, доктор ставив ще три: про мову спілкування в родині, на роботі чи в навчальному закладі й при читанні публікацій в Інтернеті.

Результатами Володимир задоволений, адже, за його словами, у суспільстві добре помітний зсув на користь рідної мови.

Наприклад, на початку 1990-их співвідношення української та російської мов було 55/45 на користь російської, а на сході та півдні взагалі 90%. Після Майдану, Криму та Іловайська – 50/50.

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