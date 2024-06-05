Під загрозою знеструмлення – критична інфраструктура: просять не вмикати кондиціонери

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко звернувся до громадян. Він закликав їх заощаджувати електроенергію, адже вона перш за все необхідна для роботи об'єктів критичної інфраструктури.

У вівторок, 4 червня, ситуація зі знеструмленням була найгіршою за останні кілька днів. Про це Коваленко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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У середу протягом усього дня знову будуть діяти обмеження на споживання електроенергії. Коваленко попередив, що у разі перевищення встановлених лімітів можуть бути застосовані екстрені відключення.

Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго",

– зазначив гендиректор YASNO.

Коваленко закликав подумати про роботу критичної інфраструктури, перш ніж вмикати кондиціонер.

У середу, 5 червня, "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі протягом усього дня. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти з 00:00 до 24:00 для всіх областей.

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У вівторок, 4 червня, через перевищення лімітів енергетики застосували аварійні відключення в Києві та семи областях: Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській і Хмельницькій.