В Укренерго звернулися до українців: до яких проблем зі світлом слід бути готовими

Володимир Кудрицький, голова правління енергетичної компанії, попередив, що найближчі місяці будуть складними для енергетичного сектору України, оскільки відключення електроенергії можуть відбуватися будь-якої миті. Громадянам слід звикати до цієї реальності.

Україна повинна підготуватися до можливих відключень електроенергії як взимку, так і влітку. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго", поділився своїми думками з "Суспільним".

Читайте також: Чому Україна не оголосила стан війни: у Мін'юсті пояснили

Українцям слід готуватися

Кудрицький зазначив, що ситуація в енергосистемі є досить складною, і це особливо відчуватиметься взимку, коли споживання електроенергії збільшиться. Наступна зима принесе нові випробування.

Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить імовірно, що повністю виключити ймовірність планових відключень не вдасться,

– зазначив Володимир Кудрицький.



Не виключають ймовірність планових відключень електроенергії / Фото freepik

Голова Укренерго також наголосив, що відновлення електростанцій, які постраждали внаслідок російських атак під час війни, займе місяці та роки. Тому не варто очікувати швидкого збільшення генерації електроенергії. Потрібно пристосовуватися до відключень і нових графіків.

Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо, щоб зберегти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти,

– додав Володимир Кудрицький.

Це цікаво: У Міноборони назвали вакансії у війську, де найбільше шукають людей

Варто зазначити, що 21 травня було повідомлено про те, що зростуть тарифи на електроенергію в Україні, оскільки її поточна вартість не покриває собівартість. Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки, зазначила, що багато залежить від стану енергосистеми.