Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива

Куряче м'ясо часто зустрічається у нашому щоденному раціоні. Його можна смачно приготувати різними способами та з різними спеціями. На цей раз розповімо, який маринад обрати для стегон, якщо надумали їх смажити на сковорідці.

Смажені курячі стегна – ідеальне доповнення до улюбленого гарніру. Але найголовніше, як і з будь-яким іншим м'ясом, – додати ті спеції та соус, які вдало поєднуватимуться. Тож як замаринувати курятину, аби при смаженні смак та аромат м'яса відкрився сповна, розповіла фуд-блогерка Таня Шеремет на своїй сторінці в Instagram. Зберігайте рецепт для ситної вечері та потіште себе та своїх рідних.

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Як смачно посмажити курячі стегна

Інгредієнти:

курячі стегна (без кісток) – 5 штук;

сушений часник – 1 чайна ложка;

паприка – 1 чайна ложка;

прованські трави – 1 чайна ложка;

мед – 1 столова ложка;

соєвий соус – 3 столові ложки;

світле пиво – 200 мілілітрів;

насіння кунжуту – для посипки.

Спосіб приготування:

М'ясо промийте протічною водою та висушіть паперовими рушничками. Розігрійте сковорідку та посмажте стегна на великому вогні без додавання олії (по 5-7 хвилин з кожної сторони). Тоді додайте сухий часник, паприку, прованські трави, соєвий соус, мед та світле пиво. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 20 хвилин. Після цього зніміть кришку та на великому вогні готуйте, поки рідина повністю не випарується. Готові стегна посипте кунжутом та подавайте з улюбленим гарніром.

Смачного!

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