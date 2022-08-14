Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива

  • 74
Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива - фото 1

Куряче м'ясо часто зустрічається у нашому щоденному раціоні. Його можна смачно приготувати різними способами та з різними спеціями. На цей раз розповімо, який маринад обрати для стегон, якщо надумали їх смажити на сковорідці.

Смажені курячі стегна – ідеальне доповнення до улюбленого гарніру. Але найголовніше, як і з будь-яким іншим м'ясом, – додати ті спеції та соус, які вдало поєднуватимуться. Тож як замаринувати курятину, аби при смаженні смак та аромат м'яса відкрився сповна, розповіла фуд-блогерка Таня Шеремет на своїй сторінці в Instagram. Зберігайте рецепт для ситної вечері та потіште себе та своїх рідних.

Це цікаво: Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео

Як смачно посмажити курячі стегна

Інгредієнти:

  • курячі стегна (без кісток) – 5 штук;
  • сушений часник – 1 чайна ложка;
  • паприка – 1 чайна ложка;
  • прованські трави – 1 чайна ложка;
  • мед – 1 столова ложка;
  • соєвий соус – 3 столові ложки;
  • світле пиво – 200 мілілітрів;
  • насіння кунжуту – для посипки.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо промийте протічною водою та висушіть паперовими рушничками.
  2. Розігрійте сковорідку та посмажте стегна на великому вогні без додавання олії (по 5-7 хвилин з кожної сторони).
  3. Тоді додайте сухий часник, паприку, прованські трави, соєвий соус, мед та світле пиво. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 20 хвилин.
  4. Після цього зніміть кришку та на великому вогні готуйте, поки рідина повністю не випарується.
  5. Готові стегна посипте кунжутом та подавайте з улюбленим гарніром.

Смачного!

Читайте також: Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря

пропозиції партнерів
Новини