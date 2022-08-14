На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива
-
- 74
Куряче м'ясо часто зустрічається у нашому щоденному раціоні. Його можна смачно приготувати різними способами та з різними спеціями. На цей раз розповімо, який маринад обрати для стегон, якщо надумали їх смажити на сковорідці.
Смажені курячі стегна – ідеальне доповнення до улюбленого гарніру. Але найголовніше, як і з будь-яким іншим м'ясом, – додати ті спеції та соус, які вдало поєднуватимуться. Тож як замаринувати курятину, аби при смаженні смак та аромат м'яса відкрився сповна, розповіла фуд-блогерка Таня Шеремет на своїй сторінці в Instagram. Зберігайте рецепт для ситної вечері та потіште себе та своїх рідних.
Це цікаво: Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео
Як смачно посмажити курячі стегна
Інгредієнти:
- курячі стегна (без кісток) – 5 штук;
- сушений часник – 1 чайна ложка;
- паприка – 1 чайна ложка;
- прованські трави – 1 чайна ложка;
- мед – 1 столова ложка;
- соєвий соус – 3 столові ложки;
- світле пиво – 200 мілілітрів;
- насіння кунжуту – для посипки.
Спосіб приготування:
- М'ясо промийте протічною водою та висушіть паперовими рушничками.
- Розігрійте сковорідку та посмажте стегна на великому вогні без додавання олії (по 5-7 хвилин з кожної сторони).
- Тоді додайте сухий часник, паприку, прованські трави, соєвий соус, мед та світле пиво. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 20 хвилин.
- Після цього зніміть кришку та на великому вогні готуйте, поки рідина повністю не випарується.
- Готові стегна посипте кунжутом та подавайте з улюбленим гарніром.
Смачного!
Читайте також: Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря
-
11:53ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду
-
11:22Чорна комедія "Я працюю на цвинтарі": дивіться тизер нового українського фільму
-
10:53OPG SVYATIE презентували новий патріотичний хіт під назвою "ДНК"
-
10:25"Україна не вмирає!": гурт T.HUTSULS оспівав емоції війни у новій пісні "Хвилями"
-
09:52Картопляний гратен: рецепт французької страви у духовці
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
09:25Погода 15 серпня в Україні: синоптик попередила про повернення спеки
-
08:50Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
-
08:18Як відпочивати так, щоб не втомитися ще більше: поради психолога
- 14 серпня
-
20:5815 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:49Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива
-
18:34Як безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi: прості поради
-
17:17ЗСУ отримали на озброєння словацькі гаубиці Zuzana: основні характеристики артилерії
-
15:57Шулики з маком: рецепти традиційної української страви на Медовий Спас
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Вагітна Еліна Світоліна показала серію пляжних фото з Монако
-
13:13У США невеликий літак приземлився на жваву магістраль: відео аварійної посадки
-
11:55Нейромережа Midjourney показала свою версію "бавовни" в окупованому Криму
-
10:40Привітання з Медовим Спасом 2022: вірші, проза та смс з Маковеєм
-
09:19Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
20:50Що покласти в кошик на Медового Спаса 2022
-
19:3314 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:00Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео
-
16:58Медовий Спас 2022: традиції, прикмети та заборони на свято Маковея
-
15:39Дивіться, як Hyundai i40 осідлав Lamborghini: відео епічної аварії
-
11:53ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду
-
08:50Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
- 14 серпня
-
19:49Під яким соусом смачно посмажити курячі стегна на сковорідці: рецепт на основі пива
-
15:57Шулики з маком: рецепти традиційної української страви на Медовий Спас
-
11:55Нейромережа Midjourney показала свою версію "бавовни" в окупованому Криму
- 13 серпня
-
18:00Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео
-
13:03Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня
-
10:34До яких лікарів можна звертатись без направлення: відповідь МОЗ
- 12 серпня
-
19:32Ліза Глінська приготувала абрикосовий пиріг: рецепт сезонного десерту
-
15:30Як не втратити інформацію на гаджетах: у Держспецзв'язку назвали 3 способи
-
11:31Цвіт Кульбаби – "Йду на війну": пісня для всіх українців, які вже не побачать вільну весну
- 11 серпня
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
- 10 серпня
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
11:25Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
- 09 серпня
-
19:19Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
-
15:51Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи
-
12:52У п'яти містах України з'являться станції якості повітря
-
09:51SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню "Коли я"
- 08 серпня
-
19:45У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
17:55Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
13:29Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення