Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео

Не сухими пайками єдиними багатий раціон наших солдатів. У перервах між трощенням окупантів українські захисники готують смачні страви на вогні просто неба. Ділимося одним з таких рецептів.

Отож, перші страви – must have в армійській кухні. А якщо готувати супи на вогні, то вони виходять ще смачнішими. Процес приготування грибного супу з плавленим сиром в польових умовах показав на відео один із бійців ЗСУ – Богдан (bod3i7a) на своїй сторінці у Tik-Tok.

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Як приготувати грибний суп за найкращими традиціями ЗСУ:

покроковий рецепт

Інгредієнти

*усі складові страви вказані без конкретної кількості

курка + куряче стегно

гриби печериці

цибуля

морква

плавлений сирок

сіль та перець

лаврове листя

зелень

Спосіб приготування:

Налийте у казан води, та поставте разом варитися м'ясо, одну цілу цибулину та кілька лаврових листків. Поки готується ароматний та наваристий курячий бульйон, поріжте гриби та обсмажте їх до золотистості. До грибів додайте подрібнену цибулю та смажте майже до готовності цибулі. Тоді додайте у сковорідку нарізану на дрібні кубики моркву. Смажте до готовності овочів. Наріжте плавлений сир і додайте до грибів. Наріжте картоплю і додавайте разом із грибами в бульйон. Тим часом подрібніть м'ясо і висипте в казан. Додайте сіль, перець та трохи зелені і залиште супу варитися ще кілька хвилин.

Смачного!

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