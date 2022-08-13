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Грибний суп по-армійськи: польовий рецепт від бійця ЗСУ – відео
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Не сухими пайками єдиними багатий раціон наших солдатів. У перервах між трощенням окупантів українські захисники готують смачні страви на вогні просто неба. Ділимося одним з таких рецептів.
Отож, перші страви – must have в армійській кухні. А якщо готувати супи на вогні, то вони виходять ще смачнішими. Процес приготування грибного супу з плавленим сиром в польових умовах показав на відео один із бійців ЗСУ – Богдан (bod3i7a) на своїй сторінці у Tik-Tok.
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Як приготувати грибний суп за найкращими традиціями ЗСУ:
покроковий рецепт
Інгредієнти
*усі складові страви вказані без конкретної кількості
- курка + куряче стегно
- гриби печериці
- цибуля
- морква
- плавлений сирок
- сіль та перець
- лаврове листя
- зелень
Спосіб приготування:
- Налийте у казан води, та поставте разом варитися м'ясо, одну цілу цибулину та кілька лаврових листків.
- Поки готується ароматний та наваристий курячий бульйон, поріжте гриби та обсмажте їх до золотистості.
- До грибів додайте подрібнену цибулю та смажте майже до готовності цибулі.
- Тоді додайте у сковорідку нарізану на дрібні кубики моркву. Смажте до готовності овочів.
- Наріжте плавлений сир і додайте до грибів.
- Наріжте картоплю і додавайте разом із грибами в бульйон.
- Тим часом подрібніть м'ясо і висипте в казан.
- Додайте сіль, перець та трохи зелені і залиште супу варитися ще кілька хвилин.
Смачного!
Якщо відео не відображається, перейдіть за посиланням!
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