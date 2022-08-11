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Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря

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Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна приготувати власноруч гострі крильця у клярі. Така домашня страва смакує чудово!

Кухар зазначає, що можна змінювати гостроту і спеції, щоб вам було до смаку. Цей рецепт має всі шанси стати вашим улюбленим для домашнього приготування.

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Перші приготовані крильця перевіряйте, щоб вони були готовими всередині. А для більшої хрусткості з рецепта можете прибрати яйце.

Інгредієнти:

  • 1 кг крилець
  • 30 г солі
  • 1 літр води
  • 0,5 чайної ложки меленого гострого червоного перцю (каєнського)
  • Шрирача (за бажанням)

Інгредієнти на кляр:

  • 200 г борошна
  • 100 г кукурудзяного крохмалю
  • 1 чайна ложка меленого червоного гострого перцю
  • 2 чайні ложки пудри сухого часнику
  • 1 чайна ложка сухого орегано
  • 0,5 чайної ложки копченої паприки, за бажанням
  • 0,5 чайної ложки суміші карі
  • Трохи солі
  • 1 яйце

Рецепт гострих крилець:

  1. Розділіть крильця по суглобу.
  2. У воді розчиніть сіль, додайте перці та залиште на 6-8 годин у холодильнику.
  3. Дістаньте крильця, просушіть їх від надлишкової води.
  4. Окремо змішайте: 200 г борошна, 100 г кукурудзяного крохмалю, 1 чайну ложку меленого червоного гострого перцю, 2 чайні ложки пудри сухого часнику, 1 чайна ложка сухого орегано, 0,5 чайної ложки копченої паприки, 0,5 чайної ложки суміші карі, трохи солі.
  5. Все змішайте та відділіть 150 г суміші. Додайте 200 г води, 1 яйце. Перемішайте вінчиком – це кляр.
  6. Крильця по одному занурте одразу у кляр. Далі у борошно зі спеціями й добре запаніруйте з обох боків і занурте у фритюр.
  7. Смажте на середньому вогні – 170 градусів. Маленьке крильце смажиться приблизно 4 хвилини.
  8. Викладіть їх на паперовий рушник або серветку, щоб позбавитися зайвої олії.

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