Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна приготувати власноруч гострі крильця у клярі. Така домашня страва смакує чудово!

Кухар зазначає, що можна змінювати гостроту і спеції, щоб вам було до смаку. Цей рецепт має всі шанси стати вашим улюбленим для домашнього приготування.

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Перші приготовані крильця перевіряйте, щоб вони були готовими всередині. А для більшої хрусткості з рецепта можете прибрати яйце.

Інгредієнти:

1 кг крилець

30 г солі

1 літр води

0,5 чайної ложки меленого гострого червоного перцю (каєнського)

Шрирача (за бажанням)

Інгредієнти на кляр:

200 г борошна

100 г кукурудзяного крохмалю

1 чайна ложка меленого червоного гострого перцю

2 чайні ложки пудри сухого часнику

1 чайна ложка сухого орегано

0,5 чайної ложки копченої паприки, за бажанням

0,5 чайної ложки суміші карі

Трохи солі

1 яйце

Рецепт гострих крилець:

Розділіть крильця по суглобу. У воді розчиніть сіль, додайте перці та залиште на 6-8 годин у холодильнику. Дістаньте крильця, просушіть їх від надлишкової води. Окремо змішайте: 200 г борошна, 100 г кукурудзяного крохмалю, 1 чайну ложку меленого червоного гострого перцю, 2 чайні ложки пудри сухого часнику, 1 чайна ложка сухого орегано, 0,5 чайної ложки копченої паприки, 0,5 чайної ложки суміші карі, трохи солі. Все змішайте та відділіть 150 г суміші. Додайте 200 г води, 1 яйце. Перемішайте вінчиком – це кляр. Крильця по одному занурте одразу у кляр. Далі у борошно зі спеціями й добре запаніруйте з обох боків і занурте у фритюр. Смажте на середньому вогні – 170 градусів. Маленьке крильце смажиться приблизно 4 хвилини. Викладіть їх на паперовий рушник або серветку, щоб позбавитися зайвої олії.

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