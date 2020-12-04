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Обвалення гігантського телескопа в Пуерто-Ріко потрапило на відео

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Телескоп Аресібо - фото 1
Телескоп Аресібо / scitechdaily

Опубліковано ролик, у якому показаний момент обвалення 900-тонної платформи-випромінювача відомого телескопа Аресібо в Пуерто-Ріко. Відео з'явилося на каналі організації National Science Foundation у YouTube.

На кадрах видно, що через розрив тросів платформа зірвалася з опорних веж і звалилася на чашу рефлектора діаметром близько 305 метрів.

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Відомо, що телескоп Аресібо перебував в аварійному стані з серпня. У листопаді його вирішили вивести з експлуатації і демонтувати, оскільки з'явився ризик обвалення.

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Джерело: youtube
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