Обвалення гігантського телескопа в Пуерто-Ріко потрапило на відео

Опубліковано ролик, у якому показаний момент обвалення 900-тонної платформи-випромінювача відомого телескопа Аресібо в Пуерто-Ріко. Відео з'явилося на каналі організації National Science Foundation у YouTube.

На кадрах видно, що через розрив тросів платформа зірвалася з опорних веж і звалилася на чашу рефлектора діаметром близько 305 метрів.

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Відомо, що телескоп Аресібо перебував в аварійному стані з серпня. У листопаді його вирішили вивести з експлуатації і демонтувати, оскільки з'явився ризик обвалення.

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