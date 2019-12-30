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Під середньовічною картиною виявили приховану сцену Різдва

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Картина невідомого автора - фото 1
Картина невідомого автора / northumbria

На картині, що зображує обезголовлення Іоанна Хрестителя, реставратори виявили приховану сцену Різдва Христового.

Картина невідомого автора зберігається в музеї Боуза в Північно-Східній Англії.

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Фахівці вважають, що вона була створена 400 років тому. Під час реставраційних робіт експерти досліджували картину за допомогою рентгена і виявили, що під шаром фарби ховається зовсім інший малюнок. Спочатку художник планував написати сцену Різдва Христового: на картині проглядаються силуети уклінних ангелів і немовля з німбом навколо голови.

Мистецтвознавці взялися за вивчення картини, оскільки за чотири століття вона отримала серйозні пошкодження. Полотно натягнуте на велику панель, зроблену з декількох фрагментів дерева. Ймовірно, це була частина великого вівтаря. Найсильніший знос фарби відзначений в місцях з'єднання дерев'яних фрагментів.

Під середньовічною картиною виявили приховану сцену Різдва - фото 377257

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Джерело: northumbria
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