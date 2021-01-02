Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт

  • 17
Артефакти - фото 1
Артефакти / фото Віталія Грабара

У передмісті Львова Звенигороді археологи виявили залишки будівель і артефакти часів Київської Русі.

Зокрема, вдалося виявити дерев'яні елементи укріплень княжої доби, найдавніші з яких сягають XI століття, а також забудову володінь XVII-XVIII століть, зведену на місці руїн древніх споруд.

І ще: Як виглядали хижаки 250 мільйонів років тому: науковці відтворили образ звірів

"Відкрили два будівельних горизонти укріплень князівства. Дерев'яні кліти (конструкції, схожі на зруб, в яких гарнізон), за ними були городні (ящики, заповнені землею, глиною для зміцнення вала). Зверху були високі дерев'яні стіни, які згоріли", – розповіла керівник експедиції Віра Гупало.

Територію розкопок зараз готують до облаштування історико-культурного парку. Розглядають також можливість накрити знахідки склом для огляду.

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт - фото 441645

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт - фото 441646

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт - фото 441647

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт - фото 441648

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт - фото 441649

Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт - фото 441650

Це цікаво: У Помпеях розкопали древній фастфуд: що вдалося виявити науковцям

Джерело: zaxid.net
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Новим роком 2021 Бика: новорічні вітання українською
  • 30.12.2020, 23:07
  • 35242
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 612
Картинки з Новим роком 2021: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • 30.12.2020, 16:02
  • 83474
Загрузка...
Новини