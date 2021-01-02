Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт

У передмісті Львова Звенигороді археологи виявили залишки будівель і артефакти часів Київської Русі.

Зокрема, вдалося виявити дерев'яні елементи укріплень княжої доби, найдавніші з яких сягають XI століття, а також забудову володінь XVII-XVIII століть, зведену на місці руїн древніх споруд.

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"Відкрили два будівельних горизонти укріплень князівства. Дерев'яні кліти (конструкції, схожі на зруб, в яких гарнізон), за ними були городні (ящики, заповнені землею, глиною для зміцнення вала). Зверху були високі дерев'яні стіни, які згоріли", – розповіла керівник експедиції Віра Гупало.

Територію розкопок зараз готують до облаштування історико-культурного парку. Розглядають також можливість накрити знахідки склом для огляду.

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