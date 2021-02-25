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Названі представники професій, які мають найбільше шансів стати залежними від алкоголю
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Учені з університету Ліверпуля визначили, представники яких професій найбільш схильні до алкоголізму. Дивіться, чи немає вас у цьому списку.
У дослідженні взяли участь 100 817 працівників 40-69 років (46% – жінки, середній вік – 55 років). Добровольці заповнили опитувальники та пройшли клінічні вимірювання. Тих, хто не вживав алкоголю, у вибірку не потрапили.
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Дослідники провели аналіз 353 професій і оцінили, чи є зв'язок між пияцтвом і родом занять.
Для жінок зловживання алкоголем визначили як 35 умовних "доз" алкоголю (близько трьох з половиною пляшок вина і 17 пінт пива слабкою фортеці) на тиждень, для чоловіків – понад 50 "доз" (п'ять пляшок вина або 25 пінт пива слабкою міцності).
До контрольної групи увійшли учасники, які випивали понад одну "дозу" алкоголю на тиждень, але і не доходили до зловживання. До залежних належать 17 907 осіб, з них 5154 (28,8%) – жінки.
Найбільше у зоні ризику прибиральники та менеджери / Фото Unsplash
До групи ризику вчені включили прибиральників і менеджерів (підвищений у 2,81 раза у порівнянні з контрольною групою ризик), будівельників, помічників зі сфери організації відпочинку та спорту, співробітників барів і водіїв вантажівок – в основному тих, хто займається фізичною працею.
Рідше за інших випивають священнослужителі, фізики, геологи та метеорологи, лікарі, медсестри, бібліотекарі, викладачі вузів, архітектори, дизайнери та розробники, а також шкільні секретарі.
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