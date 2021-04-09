Під час матчу на Лізі Європи на поле вибіг голий чоловік: епічне відео (18+)

У першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи між іспанською Гранадою і Манчестер Юнайтед стався досить курйозний епізод. Кумедне відео з'явилося у мережі.

Під час першого матчу першої чверті фіналу Ліги Європи між Гранадою і Манчестер Юнайтед на поле вибіг абсолютно голий чоловік. Зустріч була перервана на кілька хвилин, коли незабаром пранкер впав на газон і почав перекочуватися по полю.

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Матч проходив без глядачів через карантинні обмеження, але чоловік без одягу все ж зумів пробратися. Пізніше представники охорони затримали його, повели у підтрибунне приміщення, а матч продовжився.

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