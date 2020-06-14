Під час матчу без глядачів на поле вибіг уболівальник: епічне відео

Перерваний через коронавірус турнір відновили, але глядачів на трибуни пускати заборонили. Проте фанату Ліонеля Мессі вдалося пробратися на закритий стадіон.

В Іспанії поновився чемпіонат по футболу, перерваний через пандемію коронавірусу. Всі ігри турніру проводяться без глядачів, але під час матчу Мальорка – Барселона на поле вибіг фанат. Уболівальник попрямував до форварда Барселони Ліонеля Мессі, щоб зробити з ним фото. Після цього стюарди забрали відчайдуха з поля.

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En el @RCD_Mallorca - @FCBarcelona, ha saltado un espontaneo al campo



Lo cuenta en @tjcope



"Ha sido una experiencia guapa, salté una valla de 2 metros"



"Mi sueño es tener una foto con Messi, he ido a por él, he hecho fotos y la policía me ha obligado a borrarlas" pic.twitter.com/gIcBO9d92R — Tiempo de Juego (@tjcope) June 13, 2020

Під час інтерв'ю уболівальник розповів, що переліз через паркан, щоб потрапити на стадіон. За його словами, зробити фото з нападаючим він планував ще до пандемії коронавірусу: "Моєю мрією було сфотографуватися з Мессі. Я зробив знімок, він був не дуже хорошим, але поліція змусила мене видалити його. Я прийшов на сороковій хвилині, хотів зробити знімок, але в результаті не отримав нічого".

Partido a puerta cerrada... ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

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