Лідера Тоттенхема оштрафували за расистський жарт

Півзахисник лондонського клубу Тоттенхем Деле Аллі отримав одноматчеву дискваліфікацію за расистський жарт про коронавірусну інфекцію.

З цієї причини гравець змушений пропустити поєдинок проти МЮ в стартовому турі АПЛ після відновлення сезону.

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Так, у лютому англійський хавбек опублікував у соцмережі відео з аеропорту Лондона. У ролику Аллі зняв чоловіка азіатської зовнішності, а потім перевів камеру на антисептик і написав: "Цьому вірусу треба бути швидким, щоб дістати мене". Крім дискваліфікації, FA наклала санкції проти Деле Аллі у розмірі 50 тисяч фунтів і зобов'язала пройти освітній курс.

"У відповідь на рішення FA я б хотів знову вибачитися за свою поведінку, яка могла когось образити. Це був зовсім поганий жарт про вірус, який вплинув на нас більше, ніж ми могли уявити", – цитує Деле Аллі офіційний сайт Тоттенхема.

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