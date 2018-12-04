Кмітливі собаки розвеселили мережу: кумедне відео

Користувачі не можуть втримати усмішку від розумних собак, які знають, як випросити смаколики.

На платформі Reddit користувач з ніком chocolat_ice_cream поділився відео з домашніми улюбленцями, яке швидко опинилось у трендах. Всього за 6 годин допис зібрав понад 23 тисячі переглядів та понад 200 коментарів.

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"Торкаєшся носа – отримуєш ласощі", – зазначив автор, пояснивши, чому собаки намагаються так активно класти лапи на мордочку. Оце так дресура!

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