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Піцу Domino's буде доставляти безпілотний автомобіль

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Піцу Domino's буде доставляти безпілотний автомобіль - фото 1

Найбільша у світі мережа піцерій Domino's на цьому тижні запускає доставку піци безпілотним автомобілем-роботом. Кур'єр майбутнього працюватиме в одному з районів американського Х'юстона (штат Техас).

Domino's запускає новий вид доставки разом з компанією Nuro, яка займається безпілотними автомобілями. Опція доступна для жителів району Woodland Heights, які роблять замовлення по передоплаті.

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Робот R2 від Nuro – це перший повністю автономний автомобіль для доставки без пасажирів, який отримав дозвіл Міністерства транспорту США, – йдеться в повідомленні.

Клієнти, які виберуть доставку роботом, отримуватимуть текстові оповіщення про місцезнаходження R2 і унікальний PIN-код, за допомогою якого можна забрати своє замовлення. Рух автономного автомобіля також можна буде відстежувати за допомогою GPS на сторінці підтвердження замовлення.

Піцу Domino's буде доставляти безпілотний автомобіль - фото 455410

Піцу Domino's буде доставляти безпілотний автомобіль - фото 455411

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