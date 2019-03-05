Піца на готовій основі: простіше і смачніше не буває

Як приготувати піцу на готовій основі / Yemek Yapalım mı

Піца на готовій основі виходить дуже смачною, а печеться вона дуже швидко, за 15-20 хвилин. Клопоти – мінімальні, результат – чудовий!

Для перегляду фільму, сімейної вечері, зустрічі несподіваних гостей або для звичайного перекусу приготуйте піцу нашвидкуруч з готової основи.

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Нам знадобиться:

основа для піци 2 шт.

печериці 500 г

шинка 200 г

сир 300 г

цибуля 1 шт.

соус чилі

майонез

Піца на готовій основі виходить дуже смачною

Як приготувати піцу на готовій основі:

Очистити цибулю і нарізати півкільцями. Обсмажити її на олії. Вимити печериці, нарізати пластинами і обсмажити на олії. В кінці обсмажування підсолити і перемішати. Шинку нарізати тонкими невеликими шматочками. Сир натерти на дрібній тертці. Дістати з морозильної камери основу для піци і викласти її на деко. Основу для піци рясно промазати соусом. Викласти на неї обсмажену цибулю. Потім викласти обсмажені гриби. Наступним шаром покласти шматочки шинки. Після чого посипати піцу тертим сиром. Поверх сиру викласти майонез і рівномірно розподіляємо його по всій поверхні піци. Взяти другу основу для піци і промазати її соусом чилі. Повторити всі кроки. Підготовлену піцу поставити у розігріту духовку до 160°С на 20 хвилин. Готово!

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