Піца-хлопець підкорив Reddit руками, і ось чому

Хлопець з доставки піци став зіркою Reddit через свій талант до гри на піаніно. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком gangbangkang опублікував незвичайне відео з 18-річним хлопцем з доставки, який з пам'яті чудово виконав частину "Місячної сонати Бетховена". За 6 годин допис побачили понад 33 тис. осіб, а ще більш як 1,8 тис. залишили вражені коментарі. Річ у тому, що хлопчина побачив в одних із клієнтів, які замовляли піцу, піаніно та запитав, чи можна на ньому зіграти. Зацініть!

І ще: 457 гітаристів водночас грають AC/DC – Highway to Hell

Читайте також: У матчі жіночих футбольних команд сталася масова бійка