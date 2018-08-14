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Піца-хлопець підкорив Reddit руками, і ось чому

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Піца-хлопець підкорив Reddit руками, і ось чому - фото 1
Піца-хлопець підкорив Reddit руками, і ось чому / Dreamstime

Хлопець з доставки піци став зіркою Reddit через свій талант до гри на піаніно. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком gangbangkang опублікував незвичайне відео з 18-річним хлопцем з доставки, який з пам'яті чудово виконав частину "Місячної сонати Бетховена". За 6 годин допис побачили понад 33 тис. осіб, а ще більш як 1,8 тис. залишили вражені коментарі. Річ у тому, що хлопчина побачив в одних із клієнтів, які замовляли піцу, піаніно та запитав, чи можна на ньому зіграти. Зацініть!

І ще: 457 гітаристів водночас грають AC/DC – Highway to Hell

An 18-year-old pizza deliveryman played the third movement of Beethoven’s Moonlight Sonata from memory from r/BeAmazed

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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