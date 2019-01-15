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Піца, 300 гамбургерів і багато фрі: Трамп нагодував спортсменів фастфудом в Білому домі

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Трамп нагодував спортсменів фастфудом - фото 1
Трамп нагодував спортсменів фастфудом / Twitter

На початку січня команда університету Клемсона з американського футболу виграла першість США серед студентів, а заодно побила 122-річний рекорд за кількістю перемог.

Дональд Трамп за традицією запросив спортсменів на вечерю у Білий дім, де замість звичних страв подали близько 300 бургерів з різних американських ресторанів фастфуду, а також картоплю фрі.

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За даними Білого дому, президент США з особистих коштів заплатив за всі бургери. "Я думаю, що це їхня [студентів-футболістів] улюблена їжа", – зазначив Трамп. Перед вечерею він заявив, що вважає замовлений фастфуд "великою американською їжею".

У прес-службі президента пояснили, що Білий дім був обмежений у виборі меню через припинення роботи уряду. Конгрес поки не погодив бюджет, в який Трамп вимагає внести 5 мільярдів доларів на стіну на кордоні з Мексикою. "Оскільки демократи відмовляються вести переговори про безпеку кордонів, велика частина персоналу Білого дому тимчасово відсторонена", – зазначила влада.

Читайте також: Дональд Трамп показав фото стіни на кордоні з Мексикою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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