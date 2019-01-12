Дональд Трамп показав фото стіни на кордоні з Мексикою

Президент Сполучених Штатів опублікував на своїй сторінці у Twitter фотографію ділянки стіни, що будується на кордоні з Мексикою.

Таким чином Дональд Трамп показав, що тримає свою передвиборну обіцянку побудувати стіну і відповів "фейковим ЗМІ", які звинуватили його в тому, що будівництво нової перешкоди для нелегальних мігрантів з Мексики не ведеться.

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The Fake News Media keeps saying we haven’t built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019

"Дуже висока, міцна і красива. Багато миль вже відремонтовано або ведуться роботи!" – підкреслив глава Білого дому.

На думку Трампа, стіну повинні були звести ще його попередники, оскільки це необхідно для безпеки Сполучених Штатів.

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