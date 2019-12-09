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Гори: alyona alyona випустила новий патріотичний хіт із гуртом KALUSH
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Реперка alyona alyona представила спільний кліп зі своїм гуртом-протеже KALUSH. У новій відеороботі на пісню "Гори" виконавці співають про красу української природи. Дивіться та насолоджуйтесь!
Кліп "Гори" alyona alyona та KALUSH знімали в Карпатах. На тлі чарівних краєвидів репери читають про красу української природи та особливо – гір. При цьому чи не вперше слова KALUSH, хоч і не всі, можна розібрати з першого разу!
Дивитись онлайн кліп KALUSH feat. alyona alyona – Гори:
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Режисером кліпу став Антон Шинкаренко, який також зняв попередній кліп для гурту. Самі виконавці називають відео "щирою і красивою присвятою українській природі". alyona alyona заради зйомок поборола свій страх висоти. "Я пишаюся Україною, величчю її природи і тим, що народилася на цій землі", – наголосила Альона Савраненко.
За мною гори, яке там горе. Закриті стори, там не гудять мотори, – читають артисти у новому хіті.
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