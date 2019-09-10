PIANOБОЙ feat. ALINA PASH – Перша Леді: новий атмосферний кліп з зірками

Pianoбой разом з Аліною Паш випустив затишний кліп на нову пісню "Перша леді", яку сміливо можна назвати одою жінкам. У ролику знялись представниці прекрасної статі з різних сфер, серед яких у шоу-біз. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

PIANOБОЙ потішив фанатів новою відеороботою, знятою на спільний трек "Перша леді" з юною зіркою хіп-хопу Аліною Паш. Ненав'язливий фон та жінки на передньому плані – самі таким візуально приємним та атмосферним є новий кліп Дмитра Шурова, який зумів зібрати навколо себе чимало сильних та прекрасних жінок. У кадрі можна впізнати Олену Кравець, телеведучу Кароліну Ашіон, акторку Наталію Васько, дружину Дмитра Ольгу Шурову, а також спортсменок, волонтерок, бізнесвумен та представниць різних сфер життя.

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"Мене ніхто не любить та не полюбить. Бо я надто товста чи худа. Бо вже стара – за 30 перевалило. Бо в мене великий ніс, маленькі груди, короткі ноги. Бо я не маю таланта, не маю грошей, живу у провінції. Я ніколи нічого не досягну, бо, бо, бо… ". Але ж парадокс: я не зустрічав ще жодної нецікавої жінки. Я бачу, що у кожної з вас є своя суперсила, неповторна врода та цілий світ можливостей. Цінуй свою індивідуальність, розвивай свої таланти, досягай своїх цілей – й завжди знайдеться той, хто хоче бути поруч з такою, як ти. –Заявляє сам музикант і наголошує – Будь такою, якою хочеш бути. Ти і є перша леді власного життя".

Дивитись кліп онлайн PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді:

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