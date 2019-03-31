Петро Порошенко жорстко прокоментував результати екзит-полу

В Україні завершилися вибори президента 2019, і вже відомі перші результати голосування за 31 березня. За даними екзит-полу, Петро Порошенко поступається перемогою у рейтингу Володимиру Зеленському.

Президент України Петро Порошенко вперше прокоментував на завершення голосування виборів 31 березня в Україні. Відповідно до результатів екзит-полів, несподівану перемогу отримує Володимир Зеленський, а чинний очільник займає другу позицію. Першими емоціями та думками глава України поділився на своїй офіційних сторінках у соцмережах.

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Порошенко наголосив, що такої гострої конкуренції на жодних виборах ще не було, а також вибори стали тестом українців на європейськість та відповідальність. Однак він не оминув увагою і російський аспект, з яким доведеться стикнутись президентові.

"Так, і з Росією так чи інакше за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами прийдеться говорити. Але представлятиме її не Максим Галкін чи Євгеній Петросян, а, так, щоб ви знали про всяк випадок, Володимир Путін, – додав він. – Чому Кремль, його агентура і олігархи-втікачі так скажено лютують на цьогорічних виборах? Доля вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі з маріонеткою Коломойського. Але Коломойському ми не дамо жодного шансу".

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