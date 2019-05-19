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День батька: Петро Порошенко заснував нове офіційне свято в Україні

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День батька - фото 1
День батька / pexels

Чинний президент України Петро Порошенко заснував нове свято – День батька. Розповідаємо, коли українці відзначатимуть ще одне сімейне торжество.

Порошенко ввів в Україні нове офіційне свято – День батька. Відзначати нове свято будуть щорічно, в третю неділю червня. Відповідний Указ Президента Петра Порошенка опублікували 18 травня. Про це повідомляється сайт Президента України.

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З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: встановити в Україні День батька, який відзначати щорічно у третю неділю червня, – наголошується в Указі.

В Україні офіційно святкуватимуть День батька - фото 328639
В Україні офіційно святкуватимуть День батька

Тепер в Україні є День сім'ї (8 липня), День матері (друга неділя травня), День захисту дітей (1 червня) і День батька.

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