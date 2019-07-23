Найкращий кавер на Billie Eilish – Bad Guy від кота, який варто побачити

Якщо ви у захваті від Біллі Айліш та її треків, а також просто любите котиків, то вам обов'язково варто зацінити цей "пухнастий" кавер на пісню Bad Guy. Ваш настрій точно покращиться!

Юна співачка Біллі Айліш стала несподіваним відкриттям у світі музики, адже 16-річна американка підкорила всі чарти. Її фан-база налічує мільйони людей з усього світу, і не залишає байдужими навіть домашніх улюбленців. А кіт-блогер Сокі породи манчкін (коротколапі кішки) створив власний кавер на один із гучних хітів Біллі, а саме трек Bad Guy. Можемо посперечатись, що це одна із найкращих кавер-версій у мережі.

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