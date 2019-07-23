Нахабна чайка в Англії викрала песика

У приморському місті Пейнтон на півдні Великобританії нахабна чайка накинулася на чихуахуа Гізмо і понеслася з ним в невідомому напрямку. То вам не булочку на пляжі цупити!

Власники двокілограмової собачки, які проживають у Пейнтоні (графство Девон), шоковані тим, що сталося.

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24-річна Бекка Луїза Хілл, господиня Гізмо, свідчить: чайка налетіла раптово на чихуахуа, який гуляв по подвір'ю біля дому, і схопила його за шию. Друг дівчини спробував схопити собаку за ноги та забрати її в агресивної птиці. Однак та зірвалася з місця і полетіла, утримуючи песика в дзьобі.

В окрузі оперативно розповсюдили плакати з фотографією маленької чотирирічної коричневої собачки. Однак поки що немає ніяких звісток про її місцеперебування.

До обговорення того, що сталося приєдналися орнітологи та співробітники структур, що займаються захистом тварин. Випадок, на перший погляд, безпрецедентний, як виявилося, – майже звичайнісінький. За словами орнітолога Пітера Рока з Бристольського університету, чайки орієнтовані на ловлю дрібних тварин і роблять це досить часто. До того ж, мова йде про дуже великих чайок, що мешкають у цій частині британського узбережжя.

Чайка викрала собаку з двору

Містер Рок радить господарям маленьких домашніх вихованців не дозволяти їм бігати по двору, адже вони цілком можуть стати чиєюсь їжею.

А ось Тоні Уайтхед з Королівської спільноти захисту птахів (RSPB) припустив, що так звана оселедцева чайка могла вступити в конфлікт з собакою і її власниками, які кинулися на захист чихуахуа. У відповідь на опір, птах взяв і викрав маленького Гізмо.

Містер Уайтхед резонно зауважив, що власникам мініатюрних собак потрібно краще стежити за своїми вихованцями. Адже, не виключено, що саме недостатній догляд став причиною такого сумного інциденту.

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