Пес Патрон отримав нагороду "Пальмовий пес" у Каннах

Український пес Патрон отримав найпрестижнішу нагороду для собак у Каннах – Palm Dog Humanitarian Про це повідомили колеги маленького піротехніка з ДСНС.

У ДСНС повідомили, що Патрон став кінозіркою. Адже йому у Каннах присудили премію Пальмовий пес. Це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, журі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу.

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У холі Гранд-готелю оголосили цю новину, проте Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Проте розглядають варіант, що після перемоги, наш маленький герой може відвідати світову кіностолицю, щоб провести автограф-сесію для своїх фанів.

"Офіційний постер 75-го Каннського кінофестивалю присвячений "Шоу Трумена". Але здається, шоу зійшло з екрана на нашу землю. Де кожен з нас – True man. У трохи штучному світі. При інших життєвих обставинах я б тішився і крутив хвостом. Хай би вчепили ту нагороду мені на шию і погодували чимось смачним після. Але реальність наразі не та. Під час нагородження, на жаль, промову Михайла (це моя людина і колега) вирізали. У ній він просив надихнутися моєю відвагою і давати більше зброї Україні. Бо чим більше зброї зараз – тим менше часу у ворога, щоб заміновувати наші території. Я справді вдячний за таку нагороду. І за те, що мені аплодували. Я теж аплодуватиму, коли отримаю найважливішу нагороду у світі: звістку про перемогу України", – коментар під новиною про нагороду на офіційній сторінці Патрона.

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