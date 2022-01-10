Пес Чімс з вірусних мемів відсвяткував 11 день народження: милі фото

Ви точно бачили цю милу морду. Цей сіба-іну – справжня зірка мережі. А прославився він завдяки популярним мемам. І, як ви вже зрозуміли, чотирилапий нещодавно святкував свій 11-й день народження.

9 січня сіба-іну на прізвисько Болці, що став відомим в інтернеті як Чімс, виповнилося 11 років. Про це розповідається на в його інстаграм-акаунті.

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Пес, відомий завдяки протистоянню з сіба-іну Доге (справжня кличка пса – Кабосу) та боротьби з сексуалізованими публікаціями в інтернеті, на день народження отримав від господині гарбузовий торт для собак та відбивну з ягняти. Поки Чімс сидів у святковому ковпаку, господиня привітала його піснею, а потім задула свічки на торті.

У коментарях Чімса привітали у тому числі власники кота Смаджа з мему про жінок, що кричать, а також компанія Youtooz, яка в листопаді зробила іграшки з сіба-іну, який ударяє битою по морді іншого пса.

Минулого дня народження Болці господарі влаштували вечірку зі святковими ковпаками, бургером і собачим тортом.

Уперше Болці став мемом улітку 2019 року. Тоді на Reddit опублікували невеликий комікс із сіба-іну та підписом "чімсбургер" (Cheemsburbger). Пізніше його почали називати просто "Чімс" і публікувати жарти із зображенням його голови.

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