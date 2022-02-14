Персні влади: дивіться перший трейлер найдорожчого в історії серіалу по Володареві перснів

У мережі з'явився перший трейлер серіалу "Персні Влади" по всесвіту "Володаря перснів". Ролик транслювали під час Супербоулу-2022 у США.

Тизер-трейлер серіалу "Володар перснів: Персні влади", який заснований на всесвіті Дж. Р. Р. Толкіна, вийшов на YouTube-каналі Prime video. Його прем'єра намічена на 2 вересня 2022 року. Епізоди виходитимуть в онлайн-кінотеатрі Prime Video по одному на тиждень.

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"Володар перснів: Персні влади": дивіться онлайн перший тизер-трейлер серіалу

"Персні влади": про що буде серіал

Історія розповість про події Другої епохи Середзем'я. Дія картини розгорнеться за тисячі років до формування Братства Персня. Глядачам розкажуть про походження всіх перснів влади. У проєкті буде безліч сюжетних ліній та понад 20 центральних персонажів — як знайомих за оригінальними творами, так і нових.

Відомо, що на виробництво першої частини серіалу витратили 465 мільйонів доларів — це колосальна сума для виробництва багатосерійних шоу. Для порівняння, перший сезон "Гри престолів" коштував творцям 90 мільйонів доларів.

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