На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Персні влади: дивіться перший трейлер найдорожчого в історії серіалу по Володареві перснів
-
- 114
У мережі з'явився перший трейлер серіалу "Персні Влади" по всесвіту "Володаря перснів". Ролик транслювали під час Супербоулу-2022 у США.
Тизер-трейлер серіалу "Володар перснів: Персні влади", який заснований на всесвіті Дж. Р. Р. Толкіна, вийшов на YouTube-каналі Prime video. Його прем'єра намічена на 2 вересня 2022 року. Епізоди виходитимуть в онлайн-кінотеатрі Prime Video по одному на тиждень.
І ще: Вікінги: Вальгалла – Netflix випустив офіційний трейлер серіалу
"Володар перснів: Персні влади": дивіться онлайн перший тизер-трейлер серіалу
"Персні влади": про що буде серіал
Історія розповість про події Другої епохи Середзем'я. Дія картини розгорнеться за тисячі років до формування Братства Персня. Глядачам розкажуть про походження всіх перснів влади. У проєкті буде безліч сюжетних ліній та понад 20 центральних персонажів — як знайомих за оригінальними творами, так і нових.
Відомо, що на виробництво першої частини серіалу витратили 465 мільйонів доларів — це колосальна сума для виробництва багатосерійних шоу. Для порівняння, перший сезон "Гри престолів" коштував творцям 90 мільйонів доларів.
Читайте також: Убиваючи Єву: дивіться онлайн трейлер фінального сезону серіалу
-
11:47Привітання зі Стрітенням Господнім 2022: картинки і побажання
-
11:21Alina Pash відреагувала на заяву Стерненка про підроблену довідку: пояснення співачки
-
10:50Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято
-
10:19MARUV стане мамою: артистка розсекретила свою вагітність у промовистих фото
-
09:47Українські полярники показали у мережі "закоханих" пінгвінів: добірка зворушливих фото
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:48У Тихому океані зафіксували найнебезпечнішу гігантську хвилю-вбивцю
-
08:20Чи можна їсти яйця з подвійними жовтками: пояснення експертів
-
07:55Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму
-
07:18Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
-
07:00Стрітення Господнє 2022: що не можна робити у свято 15 лютого
- 14 лютого
-
21:50Розкішна Моніка Беллуччі знялася у чорному шкіряному тренчі
-
21:2415 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:43Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків
-
20:18Вчені пояснили, чим корисний сон в одному ліжку
-
19:45"Не прогинайся, молодь!": Ірма Вітовська жорстко прокоментувала перемогу Pash у Нацвідборі
-
19:17У Porsche подарували валентинку двигуну V8: відео
-
18:41Гороскоп на 15 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи
-
17:42Українська фристайлістка Ольга Полюк розповіла, чому на Олімпіаді важко морально
-
17:12"Люди з лісів, люди з гір": Лодигін з Суспільного виправдався за бали KALUSH на Нацвідборі
-
16:46"Хітяра!": новий кліп Wellboy набрав 1 мільйон переглядів на YouTube
-
16:16Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
07:18Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
- 14 лютого
-
20:43Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків
-
18:10Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи
-
15:45Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
07:10Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку
- 13 лютого
-
19:15Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку
-
16:20Дівчина тижня: спокуслива зірка Instagram Ірен Чжао, яка заробляє мільйони на своїх фото
-
14:22Зручна посадка у машині: як налаштувати крісло водія, кермо та дзеркала – важливі нюанси
-
12:50Рецепти до Дня святого Валентина: 5 страв, які приготувати на романтичну вечерю
-
11:17Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
-
08:18Потепління на День Святого Валентина: прогноз погоди 14 лютого в Україні
- 12 лютого
-
22:32Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі
-
18:17Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу
-
14:50Чому ми позіхаємо: експерти назвали 3 найпоширеніші причини
-
12:17Крістіна Річчі святкує 42-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
08:12Кілька способів розвантажити мозок після важкого робочого тижня
- 11 лютого
-
21:52Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім
-
18:51Найгарячіші образи Дженніфер Еністон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
16:55Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+
-
14:50Нацвідбір на Євробачення 2022: слухайте онлайн усі пісні фіналістів