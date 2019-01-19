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Cуперкар Jaguar C-X75 з фільму про Джеймса Бонда виставили на продаж

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Cуперкар Jaguar C-X75 - фото 1
Cуперкар Jaguar C-X75 / roadandtrack

Виставлений на продаж автомобіль використовувався каскадерами – це один з чотирьох екземплярів суперкара, побудованих спеціально для зйомок.

Купе оснащене п'ятилітровим бензиновим двигуном V8 з механічним нагнітачем, потужність якого не уточнюється. Такий же агрегат використовується на "заряджених" моделях групи Jaguar Land Rover, де він видає до 575 кінських сил.

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Jaguar C-X75 виставили на продаж - фото 302220
Jaguar C-X75 виставили на продаж

Гібридний суперкар розроблявся компанією Jaguar з 2011 року, однак згодом було прийнято рішення закрити проект. Керівництво марки засумнівалося, що зможе продати весь запланований тираж у двісті автомобілів. Вартість кожної машини повинна була скласти близько 1,15 мільйона доларів.

Над купе Jaguar працював разом з командою Формули-1 Williams. Прототип мав гібридну силову установку на базі 1,6-літрового двигуном з механічним нагнітачем і турбіною, що видавав близько 500 кінських сил. Також машина комплектувалася двома електромоторами і комплектом літій-іонних батарей. Сумарна віддача агрегатів повинна була скласти близько 1000 кінських сил.

Jaguar C-X75 виставили на продаж - фото 302221
Jaguar C-X75 виставили на продаж
Jaguar C-X75 виставили на продаж - фото 302219
Jaguar C-X75 виставили на продаж

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Джерело: roadandtrack
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